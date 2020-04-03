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03
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Уряд пом’якшуватиме карантин, якщо ставатиме менше хворих

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Наприкінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантинні обмеження, якщо зменшиться кількість хворих на Covid-19

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

“Україна не може дозволити собі не працювати пів року чи навіть два-три місяці. За нашими розрахунками, за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на Covid-19, мають одужати, а введенні обмеження завадять хворобі поширюватись”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, у кінці квітня уряд поступово послаблюватиме обмеження, якщо буде зниження захворюваності. Зняття обмежень відбуватиметься в кілька етапів.

“Перший - на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів”, - сказав прем'єр.

Так, продовжать діяти обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги.

“Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски. Для старших людей, студентів та школярів карантин може бути продовжений”, - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 138 нових випадків коронавірусу.

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