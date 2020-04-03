З України заборонили експортувати гречку

Кабінет міністрів ввів заборону на експорт з України гречки до 1 липня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. №1109" ухвалено на позачерговому засіданні Уряду 2 квітня.

Так, постановою запроваджується тимчасовий, до 1 липня режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів.

"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан). Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою", - повідомили в міністерстві.