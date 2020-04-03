Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з МВФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, пише ОП.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму.

Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив президент.

Раніше Україна домовилась з МВФ про потенційне збільшення допомоги