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У НБУ розповіли, чого очікувати від курсу гривні найближчим часом

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Протягом останнього тижня попит та пропозиція на іноземну валюту врівноважились.

Про це у ефірі Громадського радіо заявив директор департаменту фінансової стабільності Нацбанку Віталій Ваврищук.

За його словами, ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою.

"Дійсно протягом березня ми спостерігали підвищений попит на іноземну валюту – це більше було пов’язано з напругою і нервовістю на фінансових ринках. Всі розуміли, що розпочинається економічна криза – тривала рецесія, вона розпочинається не лише в Україні, але і у всьому світі, і населення, і бізнес хотіли якось убезпечитись. Вони різко збільшили купівлю валюти, але Нацбанк повністю задовольняв ажіотажний попит. Ми не допускали різких коливань обмінного курсу і спостерігаємо, що протягом останнього тижня попит та пропозиція врівноважились. Ми бачимо, що обмінний курс стабілізувався. На наше переконання на сьогодні нема жодних побоювань щодо можливого різкої зміни курсу гривні найближчим часом", – сказав Ваврищук.

 

НБУ курс гривні