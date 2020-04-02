Кабмін розширив список установ, які можуть працювати під час карантину

Кабінет міністрів у період карантину дозволив продаж запчастин для транспортних засобів, добового молодняка свійської птиці та роботу ломбардів і кредитних спілок.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Рішенням уряду внесені зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Так, під час карантину дозволено: продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки, продаж добового молодняка свійської птиці.

Дозволено функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Нагадаємо, Уряд рекомендує аптекам працювати цілодобово.