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Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

02
Чт., квіт.
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Кабмін розширив список установ, які можуть працювати під час карантину

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Кабінет міністрів у період карантину дозволив продаж запчастин для транспортних засобів, добового молодняка свійської птиці та роботу ломбардів і кредитних спілок.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Рішенням уряду внесені зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Так, під час карантину дозволено: продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки, продаж добового молодняка свійської птиці.

Дозволено функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Нагадаємо, Уряд рекомендує аптекам працювати цілодобово.

Кабмін карантин