Держборг України скоротився

Сукупний державний та гарантований державою борг України у лютому 2020 року в гривні зменшився на 1,46%, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,02%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"В лютому 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 1,46% та склав 2 047,8 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,02% до 83,38 млрд дол. США. Фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні по відношенню до дол. США (за даними Національного банку України в лютому 2020 року склала 1,8%)",- йдеться в повідомленні.

Із метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

В лютому 2020 року Міністерством фінансів було проведено чотири аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 14 млрд грн. На останньому аукціоні 25 лютого середньозважені ставки дохідності за номінованими в гривні ОВДП з терміном обігу 3 місяці, 1,5 роки, 2 роки та 7 років становили 9,4%, 9,9%, 10% та 9,95% відповідно.

Минулого місяця інвесторам пропонувались також номіновані в іноземній валюті державні цінні папери. На аукціоні Мінфіну 11 лютого були вдало розміщені річні державні облігації, номіновані в доларах США, з середньозваженою дохідністю 3,39%, при цьому на фінансування державного бюджету надійшло 200 млн дол. США або 4,9 млрд грн в еквіваленті.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу в лютому 2020 року становили 20,1 млрд грн, з обслуговування – 7,6 млрд гривень.