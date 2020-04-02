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02
Чт., квіт.
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Уряд рекомендує аптекам працювати цілодобово

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Кабінет міністрів рекомендує аптекам працювати цілодобово під час епідемії коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як зазначається, уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:

  • працювати аптекам цілодобово;
  • допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.

Нагадаємо, АМКУ застерігає аптеки та фармкомпанії від підвищення цін.

уряд аптеки