SAP пропонує нові безкоштовні можливості цифрового навчання

Компанія SAP анонсувала нові можливості цифрового навчання. Ініціатива передбачає вільний доступ до освітнього контенту для підтримки всіх, хто бажає продовжувати своє навчання

Про це інформує пресслужба компанії.

«Пандемія COVID-19 впливає на багатьох людей у ​​всьому світі, − стверджує Крістіан Кляйн, співголова та член виконавчої ради SAP SE. − У цей непростий час необхідно забезпечити студентів, викладачів і галузевих спеціалістів доступом до навчальних програм, де вони зможуть продовжувати навчання в онлайн-форматі. SAP зі свого боку надає відповідну підтримку, відкривши доступ до найкращих цифрових сервісів для навчання, щоб забезпечити безперервність отримання знань на шляху до інновацій і нових можливостей».

Ця ініціатива базується на трьох основних напрямках: численні відкриті онлайн-курси (MOOC), навчальний контент найбільших закладів вищої освіти Університетського Альянсу SAP та програми SAP Young Thinkers. Курси будуть постійно адаптуватися та поліпшуватися з урахуванням відгуків і специфічних вимог учасників.

Платформа корисна тим, хто цікавиться новими технологіями, інноваціями та цифровою економікою. Теми курсу включають автоматизацію, роботизацію процесів, обробку даних, машинне навчання, штучний інтелект (AI), Інтернет речей (IoT), програмування Java тощо. На оpenSAP існують різноманітні форуми для додаткових запитань чи спілкування з експертами.



Пропозиція доступна в різних форматах навчання на кількох мовах, а також надано безкоштовний доступ до навчальних систем для виконання практичних завдань.