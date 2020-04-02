В Україні збільшилося виробництво металопрокату

За перший квартал 2020 року виробництво металопрокату в Україні збільшилося на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 4,7 млн тонн.

Про це повідомляє об’єднання підприємств "Укрметалургпром".

"За три місяці 2020 року вироблено: чавуну 5,11 млн тонн (98,0% відносно аналогічного періоду 2019 року), сталі 5,34 млн тонн (97,0%), прокату 4,70 млн тонн (103,5%)", - йдеться у повідомленні.

У березні 2020 року, за попередніми даними ОП "Укрметалургпром", в країні було вироблено 1,75 млн тонн чавуну (на 4,6% менше, ніж у березні 2019 року), 1,79 млн тонн сталі (на 9,1% менше), 1,56 млн тонн металопрокату (на 7,9% менше).

Як повідомлялося, згідно із даними ОП "Укрметалургпром", за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше), 1,005 млн тонн трубної продукції (на 8,8% менше).