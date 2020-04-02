Половина підприємців протримаються в умовах карантину не більше місяця – опитування

Спілка українських підприємців провела опитування вітчизняного бізнесу, щоб з’ясувати, як вони оцінюють вплив пандемії на власні компанії та українську економіку.

СУП також опитала бізнес у різних регіонах країни за підтримки асоціацій, що приєдналися до ініційованого Спілкою COVID-19 бізнес-штабу, інформує пресслужба спілки.

Ось ключові цифри:

29% респондентів вже припинили роботу під час карантину (характерно для мікробізнесу).

51% підприємств здатні протриматися лише 1 місяць, а кожен четвертий бізнес – витримати 2-3 місяці роботи в умовах карантину і не збанкрутувати.

Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.

29% власників бізнесу очікують тимчасового звільнення від сплати податків або їх істотного зниження

42% опитаних підприємців частково або повністю скоротили свій штат, 63% - прогнозують скорочення до кінця карантину.

Запасу міцності українського бізнесу недостатньо, аби протриматися без належної підтримки з боку держави більше 1-2 місяців.

У зв'язку з цим Спілка продовжує наголошувати на необхідності радикальних заходів, таких як:

- тимчасове скасування ЄСВ та ПДФО для бізнесу, який не скорочує персонал в умовах простою виробництва.

- звільнення від оподаткування податком на прибуток найбільш постраждалих сфер: заклади культури (кінотеатри та ін), підприємства туристичної сфери.