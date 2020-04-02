Продажі легкових авто в Україні різко впали на 15%

За підсумками першого кварталу продажі нових легкових автомобілів зросли на 11%, але якщо у січні і лютому ринок зростав, то у березні різко просів.

У березні 2020 року українці придбали і зареєстрували 6244 нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

Першу позицію зберіг Renault. У березні нові автомобілі цієї французької марки отримали 1222 українських реєстраційних номери, що на 20% більше, ніж у березні 2010 року.

На другому місці Toyota — 661 реєстрація, мінус 21% до минулого року.

На третьому — Kia, 576 автомобілів, на 19% менше, ніж роком раніше.

Четверта позиція у Nissan — 353 авто (-38%).

Замикає п’ятірку лідерів місяці Hyundai — 317 авто (-25%).

Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками березня став автомобіль Renault Duster. У заліку цієї моделі - 619 реєстрацій.

Всього в першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ринок елітних авто зростає незалежно від обставин.