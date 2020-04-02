DOC.ua запускає онлайн-тестування на симптоми COVID-19

Онлайн-тест на симптоми COVID-19 є безкоштовним і створений для самостійного виявлення потенційних ризиків захворювання на новий вірус.

Експрес-тест доступний для користувачів у Telegram, Viber і на сайті DOC.ua.

Тестування займає 1-2 хвилини.

За його результатами ви дізнаєтеся, до якої групи ризику можна віднести ваш теперішній стан здоров’я: задовільний, підозра на ГРВІ чи на коронавірус. Чат- бот підкаже вам, що робити або до кого звернутися. Користувачу необхідно відповісти на прості запитання про стан його здоров’я, контакти з хворими та нещодавні подорожі. Тест складено на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я для медичних працівників щодо первинного опитування пацієнтів із потенційною загрозою зараження вірусом COVID-19.

Результати тесту мають інформаційний характер і не є медичним діагнозом. У разі виявлення ознак захворювання ми рекомендуємо: за важкого стану звернутися до швидкої допомоги, за середнього та легкого – проконсультуватися із вашим сімейним лікарем або терапевтом у режимі онлайн-консультацій чи записатися на прийом.

Онлайн-тест розроблений медичним онлайн-хабом DOC.ua за експертної підтримки інвестора Quarter Partners. Технологічним партнером є компанія Middlewarе.

«Коли найкращі – DOC.ua, Quarter Partners и Middleware – об’єднуються задля того, щоб допомогти людям, з’являється чудовий зручний продукт, – розповідає Сергій Казанцев, засновник DOC.ua. – Цей тест допоможе людині не панікувати та гадати по окремим симптомам, а швидко й безпечно отримати структуровану інформацію».

Медична експертна система для тесту на COVID-19 створена на базі платформи Deepmemo Rules Engine компанії Middleware та інтегрована в цифрову екосистему Doc.ua за допомогою Corezoid Process Engine.

«Використовуючи рішення компанії Middleware, ми як інвестор плануємо пришвидшити розвиток DOC.ua, – коментує керівний партнер інвесткомпанії Quarter Partners Микола Шаповалов. – Також ми бачимо великий потенціал розвитку експертних систем, які допомагають лікарям і пацієнтам робити попередній аналіз стану здоров'я. Один із прикладів такої системи – бот COVID19. Він дає змогу користувачеві отримати рекомендацію та, що не менш важливо, якісну медичну послугу на платформі DOC.ua. Цей підхід забезпечує принципово новий рівень користувацького досвіду в медицині. Ми віримо, що за цим майбутнє».

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.