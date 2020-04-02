В Україні на коронавірус захворіли вже понад 800 людей

Станом на 10:00 четверга, 2 квітня, в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало.
За добу було зафіксовано 135 нових випадків, пише МОЗ.
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Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 51 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 10 випадків;
Донецька область — 7 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 19 випадків;
Івано-Франківська область — 74 випадки;
Кіровоградська область — 7 випадків;
м. Київ — 160 випадків;
Київська область — 64 випадки;
Львівська область — 11 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 14 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 19 випадків;
Сумська область — 26 випадків;
Тернопільська область — 106 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 6 випадків;
Чернівецька область — 143 випадки;
Черкаська область — 54 випадки;
Чернігівська область — 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До 24 квітня в Україні оголошено карантин і надзвичайну ситуацію.
Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.