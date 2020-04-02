В Україні на коронавірус захворіли вже понад 800 людей

Станом на 10:00 четверга, 2 квітня, в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало.

За добу було зафіксовано 135 нових випадків, пише МОЗ.

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Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 51 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 10 випадків;

Донецька область — 7 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

м. Київ — 160 випадків;

Київська область — 64 випадки;

Львівська область — 11 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 14 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 19 випадків;

Сумська область — 26 випадків;

Тернопільська область — 106 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 6 випадків;

Чернівецька область — 143 випадки;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До 24 квітня в Україні оголошено карантин і надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.