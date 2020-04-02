На порталі "Дія" запустили комплекс е-послуг для ФОПів

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"На порталі "Дія" ми запускаємо комплекс електронних послуг для фізичних осіб – підприємців: відкриття, внесення змін та закриття. Це будуть дуже зручні та прості сервіси для громадян, мінімум кліків та часу – так, як ми мріємо зробити для всіх послуг", — заявив він.

Федоров додав, що ідеальним цифровим послугам заважає один старий рудимент – книга обліку доходів та податків, яку потрібно купувати та особисто реєструвати в органах Державної податкової інспекції. Законопроєкт про осучаснення цього архаїзму вже готовий до другого читання в парламенті, але час прийняття в умовах сьогодення невідомий.

Тому сьогодні в уряді, уточнив він, ухвалили рішення, яким дозволено до завершення карантину не купувати та не реєструвати ФОПам ці книги, що вкрай незручно та майже недоступно в поточних умовах.

Раніше в Україні запрацював сервіс "Дія.Бізнес".

Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 6 лютого Зеленський презентував мобільний додаток "Дія".