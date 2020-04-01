Британія почала виробляти нові апарати ШВЛ

Компанії, які беруть участь в урядовій ініціативі Ventilator Challenge UK, планують зробити першу поставку апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) Penlon на наступні вихідні.

Про це оголосив у вівторок 31 березня Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастер.

Компанії об’єднали зусилля для оперативної розробки та виробництва апарату Penlon. Це покращений дизайн існуючих апаратів ШВЛ, який компанії постачатимуть британським лікарням. Перша партія апаратів Penlon має пройде сертифікацію Регуляторного агентства з питань медичних препаратів та продукції. Після схвалення Агентством, консорціум компаній почне серійне виробництво 10 тис. апаратів ШВЛ.

«Протягом нашої історії, британські виробники завжди ставали на поміч, коли того потребувала нація. Апарати штучної вентиляції легенів є одним із найскладніших медичних приладів, тому швидкість та масштаби, які взяли розробники та виробники, вражають. Ми зробимо все необхідне для того, щоб наша система охорони здоров’я та соціальні служби мали ту підтримку та обладнання, яка потрібна для порятунку життів», — заявив Майкл Гоув.

До консорціуму Ventilator Challenge UK увійшло вже 24 британські та міжнародні компанії, серед яких команди Формула 1 McLaren та Mercedes, Ford, Siemens, Unilever,Rolls-Royce, BAE Systems та інші.