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02
Чт., квіт.
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ЗАЗ випускатиме захисні маски

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В найближчі дні Запорізький автозвод (ЗАЗ) почне випуск захисних масок для потреб українських медустанов і населення.

Про це інформує AUTO-Consulting.

Пошиття виробів медичного призначення буде організовано на території складального цеху автозаводу, який наразі простоює.

Для випуску виробів медичного призначення ЗАЗ створює 200 робочих місць, що дозволить вже в найближчий місяць забезпечити 30% потреб України в захисних масках і засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, що аналогічне виробництво днями було запущено на заводі Lamborghini в Сант-Агата-Балоньезе (Італія). До випуску виробів медичного призначення також перейшли підприємства PSA, Ford, Jaguar Land Rover і навіть Rolls-Royce.

Антивірус ЗАЗ