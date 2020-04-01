Bolt тестує нову послугу "ізольоване таксі"

З 30 березня платформа для замовлення таксі Bolt запускає в тестовому режимі "ізольовану категорію" авто в Києві і Львові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ізольовані авто Bolt мають пластиковий захист між водієм та пасажиром, щоб мінімізувати контакт обох сторін. А між поїздками водій зобов'язаний дезінфікувати салон авто та дверні ручки. Перегородка зменшує контакт між пасажиром та водієм, але не забезпечує 100% захист, тому слід пам'ятати про всі інші заходи безпеки, рекомендовані органами охорони здоров’я", – йдеться в повідомленні.

У тестовому режимі кількість авто в категорії обмежена, тому послуга буде доступна разом із нашими стандартними категоріями, щоб покрити транспортні потреби тих, хто цього потребує. Проте кількість ізольованих авто буде зростати.

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