Уряд посилює карантин: перелік нових обмежень

Кабінет міністрів сьогодні, 1 квітня, на засіданні ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Так, у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом, в уряді вирішили посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України.

Згідно з рішенням Кабміну, відтепер в Україні буде заборонено:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Нагадаємо, в Україні загальна кількість хворих на коронавірус зросла до 669.