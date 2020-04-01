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02
Чт., квіт.
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Маск хоче безкоштовно розіслати апарати ШВЛ по лікарням всього світу

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.

Про це американський бізнесмен написав у своєму Twitter.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла", - написав він, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

Єдина вимога Маска полягає в тому, щоб обладнання було доправлене негайно до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів, а не відправлене припадати пилом на склад.

Раніше Маск закупив і передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Ілон Маск Антивірус ШВЛ