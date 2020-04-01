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02
Чт., квіт.
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Мінцифри оголосило конкурс ІТ-проєктів, які повинні полегшити життя під час пандемії

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Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

До участі у конкурсі запрошуються розробники, стартапери, маркетологи, дослідники та громадські активісти.  

Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

  • Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19
  • Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги для громадян, які особливо актуальні під час карантину.
  • Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення вразливих громадян.
  • Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш груп населення в умовах карантину. Це можуть бути як нові продукти, так і вдосконалені рішення.

Найкращі ідеї отримають фінансування, загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також учасники отримають менторську підтримку та можливість втілити свій проєкт протягом наступного місяця.

Заявки приймаються до 6 квітня. 9 квітня члени журі оберуть переможців. Серед жюрі конкурсу, зокрема, CEO Petcube Ярослав Ажнюк, співзасновник Monobank Олег Гороховський, засновник маркетингової компанії FEDORIV Андрій Федорів, а також міністр Мінцифри Михайло Федоров.

Надіслати ідею можна за посиланням.

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