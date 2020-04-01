НБУ прогнозує скорочення переказів від заробітчан через пандемію 

Надходження валюти в Україну від громадян, що працюють за кордоном, скоротяться в 2020 році на $2-3 млрд

Про це під час онлайн-зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає LIGA.net.

"Ми не очікуємо великого впливу на платіжний баланс з цього боку. За нашою оцінкою, зниження надходжень від заробітчан буде повністю компенсовано скороченням попиту на валюту з боку українців, які відмовилися від закордонних поїздок. В минулому році подорожі генерували близько $8 млрд додаткового попиту", - сказав замгави НБУ.

Раніше Сологуб заявляв, що обсяг банківських переказів в Україну трудовими мігрантами може знизитися на $0,5-1 млрд в зв'язку з поширенням коронавирусной інфекції COVID-19.

Нагадаємо, за даними НБУ, в 2019 році українські заробітчани перерахували в Україну $12 млрд, що значно вплинуло на зміцнення гривні в минулому році. За переказами в Україну лідирують надходження з США - 18%, Ізраїлю - 14%, Італії - 9%, Росії - 7%, Польщі - 7%.