В Україні загальна кількість хворих на коронавірус зросла до 669

Станом на 1 квітня, в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

За добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження, пише МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 49 випадків;

Волинська область — 7 випадків;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

м. Київ — 134 випадки;

Київська область — 57 випадків;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 12 випадків;

Полтавська область — 2 випадки;

Рівненська область — 15 випадків;

Сумська область — 19 випадків;

Тернопільська область — 98 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 104 випадки;

Черкаська область — 52 випадки;

Чернігівська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

До 24 квітня в Україні оголошено карантин і надзвичайну ситуацію.