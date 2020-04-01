В Україні загальна кількість хворих на коронавірус зросла до 669

Станом на 1 квітня, в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.
За добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження, пише МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 49 випадків;
Волинська область — 7 випадків;
Дніпропетровська область — 9 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 5 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 випадки;
Кіровоградська область — 6 випадків;
м. Київ — 134 випадки;
Київська область — 57 випадків;
Львівська область — 6 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 12 випадків;
Полтавська область — 2 випадки;
Рівненська область — 15 випадків;
Сумська область — 19 випадків;
Тернопільська область — 98 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 3 випадки;
Чернівецька область — 104 випадки;
Черкаська область — 52 випадки;
Чернігівська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.
До 24 квітня в Україні оголошено карантин і надзвичайну ситуацію.