Ціни на нафту відновилися після розмови Трампа з Путіним

Нафта відновилася після обвалу до 18-річного мінімуму на тлі рішення президентів США і РФ стабілізувати енергетичні ринки.

Ціни на нафту відновилися 31 березня після того, як президенти США і Росії домовилися про переговори щодо стабілізації енергетичних ринків, пише Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,9%, до $23,19 за барель після закриття торгів у понеділок на рівні $22,76 - найнижчого рівня з листопада 2002 року.

Нафта WTI виросла на 5,8%, до $21,26 за барель після того, як на попередній сесії вона досягла рівня $ 20,09 - мінімум з лютого 2002 року.

"Ціни на нафту повертаються з майже 18-річного мінімуму в надії на те, що побоювання з приводу надмірної пропозиції можуть, нарешті, трохи вщухнути. Основна увага - на телефонній розмові президентів США і РФ", - прокоментував агентству Едвард Мойя, старший аналітик ринку в OANDA.

На зростання цін вплинув фондовий ринок США.