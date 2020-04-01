Відкриття ринку землі: сумнівний юридичний акт…

Василь Фаринник

Сіяти – страх: Пік COVID-19 накриє…

Алекс Ліссітса

Чи є життя після пандемії

Олег Лиховид

Тромб жорсткого карантину вже зупинив кровотік…

Володимир Чеповий

Житловий пасив: чи варто сьогодні купувати…

Вікторія Берещак

Зали очікування: що буде з нерухомістю…

Назар Бенч

Удар по гальмах: Наслідки від подолання…

Вікторія Черкач

Криза – унікальна можливість для влади…

Грігол Катамадзе

Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

01
Ср., квіт.
wooman
corona-top-2020

Ціни на нафту відновилися після розмови Трампа з Путіним

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Нафта відновилася після обвалу до 18-річного мінімуму на тлі рішення президентів США і РФ стабілізувати енергетичні ринки.

Ціни на нафту відновилися 31 березня після того, як президенти США і Росії домовилися про переговори щодо стабілізації енергетичних ринків, пише Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,9%, до $23,19 за барель після закриття торгів у понеділок на рівні $22,76 - найнижчого рівня з листопада 2002 року.

Нафта WTI виросла на 5,8%, до $21,26 за барель після того, як на попередній сесії вона досягла рівня $ 20,09 - мінімум з лютого 2002 року.

"Ціни на нафту повертаються з майже 18-річного мінімуму в надії на те, що побоювання з приводу надмірної пропозиції можуть, нарешті, трохи вщухнути. Основна увага - на телефонній розмові президентів США і РФ", - прокоментував агентству Едвард Мойя, старший аналітик ринку в OANDA.

На зростання цін вплинув фондовий ринок США.

Дональд Трамп нафта путін