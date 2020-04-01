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01
Ср., квіт.
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Найбільша в світі тютюнова компанія працює над створенням вакцини від COVID-19

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Найбільша в світі тютюнова компанія British American Tobacco працює над створенням потенційної вакцини від вірусу COVID-19.

Про це інформує пресслужба компанії.

У British American Tobacco зазначають, що тютюнові рослини мають потенціал для більш швидкої і безпечної розробки вакцин у порівнянні з традиційними методами. У вакцині, що розробляється використовується запатентована, швидко зростаюча технологія тютюнових рослин BAT, яка має кілька переваг у порівнянні зі звичайною технологією виробництва вакцин.

В даний час  вакцина проходить доклінічні випробування. Якщо тестування пройде успішно, BAT сподівається, що при наявності відповідних партнерів і підтримки з боку урядових установ можна буде виробляти від 1 до 3 мільйонів доз вакцини в тиждень, починаючи з червня.

British American Tobacco Антивірус