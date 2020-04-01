Найбільша в світі тютюнова компанія працює над створенням вакцини від COVID-19

Про це інформує пресслужба компанії.

У British American Tobacco зазначають, що тютюнові рослини мають потенціал для більш швидкої і безпечної розробки вакцин у порівнянні з традиційними методами. У вакцині, що розробляється використовується запатентована, швидко зростаюча технологія тютюнових рослин BAT, яка має кілька переваг у порівнянні зі звичайною технологією виробництва вакцин.

В даний час вакцина проходить доклінічні випробування. Якщо тестування пройде успішно, BAT сподівається, що при наявності відповідних партнерів і підтримки з боку урядових установ можна буде виробляти від 1 до 3 мільйонів доз вакцини в тиждень, починаючи з червня.