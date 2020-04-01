Мережа "Сільпо" виділила 100 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Національна мережа супермаркетів «Сільпо» виділила 100 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків.

Про це інформує пресслужба компанії.

«Як відповідальний бізнес, ми не можемо залишатися осторонь ситуації, — говорить Олександр Прядухін, директор з роздрібної торгівлі мережі «Сільпо». — Ми також розуміємо невідкладні потреби, які є в Україні зараз. Тому понад 13 мільйонів гривень уже використано для оплати 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва. Після надходження в Україну це обладнання спрямують до лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей».

В першу чергу допомога буде спрямована на закупівлю обладнання для лікарень та засоби захисту медичного персоналу.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.