АМКУ застерігає аптеки та фармкомпанії від підвищення цін

Антимонопольний комітет України надав учасникам фармацевтичних ринків обов’язкові для розгляду рекомендації щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

«31 березня 2020 року Антимонопольний комітет надав учасникам фармацевтичних ринків обов’язкові для розгляду рекомендації про здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін товару, що імпортується, та товару вітчизняного виробництва (в частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), у темпах, що випереджає зростання курсу іноземної валюти», - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, багаторічний досвід досліджень і розслідувань Комітету у сфері фармацевтики засвідчує, що зміна курсу валют є одним з основних чинників, які впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

Водночас, в АМКУ заявляють, що знають і про випадки недобросовісної поведінки учасників фармацевтичних ринків, на які Комітет реагував у рамках чинного законодавства.

«В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення як окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів», - зазначають в АМКУ і закликають учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача.