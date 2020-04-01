МОЗ дозволило роботу продуктових ринків

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікований на сайті МОЗ.

Згідно з документом, при здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов: