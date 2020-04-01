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Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

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01
Ср., квіт.
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МОЗ дозволило роботу продуктових ринків

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Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікований на сайті МОЗ.

Згідно з документом, при здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов:

  • це має бути ринок харчових продуктів;
  • на ринку можуть знаходитись не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі;
  • відстань між покупцями в чергах має бути не менш ніж 1,5 метри;
  • торговці та покупці повинні мати на собі засоби індивідуального захисту;
  • для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.