У ДТП загинув співзасновник банку "Аваль" Федір Шпиг

На трасі Київ-Чоп у ДТП загинув бізнесмен Федір Шпиг, який раніше володів банком "Аваль".

Аварія сталася 31 березня близько 14:15 на території Житомирської області, на 215 км автодороги Київ-Чоп, інформує УНН.

Бізнесмен перебував за кермом автомобіля Mercedes Benz GLS-350, який раптово втратив керування, з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті ДТП водій загинув. Обставини і причини аварії встановлюються правоохоронцями.

За попередніми даними, в салоні авто перебували також два пасажира (мати і тітка бізнесмена). Одна з них загинула на місці.

Відомо, що Федору Шпигу було 64 роки. Він обіймав 56 місце у списку найбагатших людей України в 2018 році за версією журналу Focus. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк "Аваль", який у 2005 році був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу "Молочний альянс".

Разом з іншими екс-власниками банку "Аваль" Шпиг виступив співінвестором ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. кв. м на Дніпровській Набережній в Києві, відкриття якого відбулося в 2019 році. Також бізнесменові належить розважальний центр "Блокбастер".

Тричі обирався народним депутатом. Заслужений економіст України.