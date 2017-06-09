КабМин отменил госрегулирование цен на продукты

Правительство упрощает процедуру формирования цен на продукты, теперь производители смогут быстрее реагировать на изменения коньюктуры

7 июня Владимир Гройсман подписал соответствующее постановление, которым отменил государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг. Изменения коснутся предельных торговых надбавок к оптовой цене производителя на муку, хлеб, крупы, сахар, мясо, колбасные изделия, молочные продукты, яйца. Также постановление касается предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание. Теперь у производителей продовольственных товаров нет необходимости подавать в Госпотребслужбу обоснования о необходимости изменения оптово-отпускных цен.

В размере не выше 20% должны быть нормативы рентабельности за предоставление в аренду торговых площадей и помещений, торгового оборудования, в том числе и на продовольственных и непродовольственных рынках.

В КабМине уверяют, что принятые изменения в первую очередь снизят административное давление на бизнес, нивелируют чрезмерное вмешательство государства в развитие рынков и свободной конкуренции, будут способствовать дерегуляции в сфере ценообразования.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Отмена распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%. Также это касается предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Источник: https://delo.ua/ukraine/kabmin-okonchatelno-otmenil-gosregulirovanie-cen-na-produkty-331665/ © delo.ua

Отмена распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%. Также это касается предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Источник: https://delo.ua/ukraine/kabmin-okonchatelno-otmenil-gosregulirovanie-cen-na-produkty-331665/ © delo.ua