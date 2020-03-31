Мінфін втретє поспіль відмовився від розміщення гривневих ОВДП

Запланований на 31 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться.

Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення ОВДП 31 березня, повідомили в міністерстві.

"Міністерство фінансів за результатами проведених у ході веб-конференції консультацій з первинними дилерами, повідомляє про те, що 31 березня 2020 аукціонів з розміщення ОВДП не буде", — сказано в повідомленні.

Подальші аукціони будуть здійснюватися відповідно до графіка з урахуванням попиту і кон’юнктури ринку.

На 31 березня Мінфін планував аукціон з розміщення гривневих ОВДП з терміном обігу 84 дні, 189, 259, 476, 1050 і 2611 днів.

Нагадаємо, що Мінфін з 10 березня скасовує розміщення гривневих ОВДП.