Ціни на продукти у Києві почали падати — АМКУ

В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.

Про це повідомив у Facebook голова Київського територіального відділення Комітету Олексій Хмельницький.

"Ціни на продукти першої непохідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися, і АМКУ вітає таку реакцію на відкриття справи.

Однак Київське тервідділення продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен в антикокурентних (схожих) діях на ринку продовольчих товарів, які призвели до необґрунтованого і синхронного підняття цін в першій половині березня: постачальники (оптовики), чи торгівельні мережі, чи всі разом", - написав він.

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив, що фіксує факти підвищення цін і вимагає рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.