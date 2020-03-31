14% українців залишилися без роботи через карантин – дослідження

Про це свідчать дані агентства Info Sapiens.

60% працюючих українців говорять про фінансові втрати, пов'язані з епідемією.

Зокрема, 38% дорослих українців відзначили скорочення регулярного доходу сім'ї під час карантину, 16% - повну втрату доходу, 14% втратили роботу, 10% говорять про фінансові результати (наприклад, через здачі квитків).

74% з тих, хто до карантину працював або навчався, продовжують це робити очно або дистанційно. Серед тих, хто працювали до карантину, тільки 46% отримають заробіток за березень в повному обсязі, 34% - в меншому обсязі, ніж очікувалося до карантину, 10% втратили роботу через карантин.

Серед тих, хто отримає зарплату повністю, більше працюють в державному секторі (61%), ніж в приватному (40%). Така різниця відповідає і різниці в зайнятості під час карантину: 55% працюючих в держсекторі продовжують відвідувати місце роботи, тоді як в приватному секторі таких 41%.

Серед тих, хто втратив роботу або частину доходу внаслідок карантину, 45% стверджують, що їм вистачить грошей лише на березень або вже не вистачає, 34% - на березень і квітень і тільки 16% - що на три і більше місяців.

У цій ситуації 77% українців намагатися економити і тільки 12% - витрачають більше (наприклад, на запаси або великі покупки), так як вважають, що товари знеціняться або зникнуть з магазинів.

Опитування проходило 25-29 березня. Вибірка дослідження становить 809 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитували українців від 18 років по всій Україні (без урахування Автономної Республіки Крим, і неконтрольованих територій в Донецькій і Луганській областей). Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.