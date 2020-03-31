Коронавірус завдасть світовому туризму $2,1 трлн збитків — дослідження

Через пандемію коронавірусу світова туристична галузь за підсумками 2020 року може недорахуватися 2,1 трильйона доларів прибутків.

Такі дані дослідження опублікувала Світова рада з подорожей та туризму (WTTC).

Зазначається, що через коронавірус, обмеження на пересування та карантин під загрозою перебуває 75 мільйонів робочих місць у всьому світі. Найбільше — 48,7 мільйона робочих місць — а Азійсько-Тихоокеанському регіоні. По 10 мільйонів робочих місць може зникнути у Європі та Америці.

«Якщо протягом кількох найближчих днів не буде вжито термінових заходів, сектор подорожей та туризму зіткнеться з економічним крахом, з якого буде складно вирватися, а мільйони людей, що працюють у туризмі, «потонуть» у боргах», — заявила голова WTTC Ґлорія Ґевера.

Сектор туризму та подорожей відповідає за близько 10,4% світового ВВП. Під час коронавірусної пандемії саме туризм та транспортування людей постраждали найбільше, зокрема через обмежувальні заходи, які запроваджують держави на пересування громадян, карантин, заборону авіаперевезень тощо.