За рекламу "ліків від коронавірусу" будуть штрафувати

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов'язкові для виконання рекомендації рекламодавцям, а також рекламним компаніям, телебаченню та ЗМІ, у яких зобов'язує не поширювати рекламу про ліки, які нібито можуть лікувати коронавірус.

Відповідне рішення Антимонопольний комітет ухвалив напередодні, повідомляють у пресслужбі відомства.

У комітеті наголошують, що наразі доведених ліків, які допоможуть вилікуватися чи запобігти COVID-19 немає.

«АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19», — зазначають в Антимонопольному комітеті.

Рекламу ліків проти коронавірусу АМКУ буде розцінювати як введення споживачів в оману — це порушення антимонопольного законодавства, за яке виробників ліків та рекламодавців будуть штрафувати. Розмір штрафів може скласти до 5% річного доходу компанії.