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ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

31
Вт., бер.
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АМКУ вважає що, ціни на бензин можна знизити на 3-5 грн за літр

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В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) вважають, що мережі автозаправних станцій (АЗС) можуть знизити ціни на бензин щонайменше на 3 гривні за літр.

Про це повідомили у пресслужбі комітету напередодні зустрічі з представниками найбільших мереж АЗС.

Зокрема, в АМКУ констатують, що протягом останніх декількох тижнів там фіксують тенденцію до незначного зниження цін на пальне.

"Комітет водночас отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження іще на 3-5 гривень", — зазначають в Антимонопольному комітеті.

На 31 березня запланована зустріч з АМКУ з представниками найбільших українських мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG. Під час цих зустрічей комітет вимагатиме від мереж АЗС пояснень щодо того, чому ціни на бензин в Україні не знижуються вслід за зниженням цін на нафту. Очікується, що така робота має призвести до подальшого падіння цін на бензин.

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