Низка країн скасувала заборону на експорт птиці з України

Станом на 30 березня обмеження на експорт української птиці повністю зняли Ірак та Сінгапур, із збереженням зонування - ще низка країн.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Навіть в умовах карантину ми усуваємо торговельні бар'єри - з України зняло обмеження на експорту птиці відразу кілька країн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві перелічили торговельних партнерів, які зняли обмеження з України щодо грипу птиці.

Зокрема, станом на 30 березня 2020 року:

зняли обмеження з території України: Ірак, Сінгапур;

визнали зонування 25 км (від місця, де зафіксовано спалах грипу птиці): Об’єднані Арабські Емірати;

визнали зонування, застосоване Компетентним органом України (10 км): ЄС, Ізраїль, Молдова;

визнали регіоналізацію (обмеження на територію області): Азербайджан, Вірменія, Гонконг, Казахстан, Королівство Саудівська Аравія (КСА), Кувейт.

Раніше ЄС зняв заборону на експорт української курятини.