За добу зафіксовано 69 нових випадків захворювань на коронавірус

Станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.
Про це інформує МОЗ.
За добу було зафіксовано 69 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 36 випадків;
▪️Волинська область — 3 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 107 випадків;
▪️Київська область — 52 випадки;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 11 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 13 випадків;
▪️Сумська область — 10 випадків;
▪️Тернопільська область — 78 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 90 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.