У JP Morgan спрогнозували скорочення ВВП України і курс гривні

Аналітики JP Morgan прогнозують, що ВВП України скоротиться на 2,6% в 2020 році.

Про це пише finance.ua.

"Ми очікуємо великого падіння в першому півріччі 2020 року, в основному в другому кварталі, а потім сильного відскоку протягом другого півріччя. Падіння в другому кварталі, ймовірно, буде значним, тобто приблизно на 30%, тому що Україна стикається з сильним зовнішнім шоком і зупинками внутрішнього виробництва", — зазначено в огляді від 26 березня.

У JP Morgan прогнозують, що зниження ВВП обмежиться тільки першими двома кварталами цього року. Якщо цей прогноз не виправдається, за підсумками року ВВП скоротиться не на 2,6%, а сильніше. На думку аналітиків, в наступному році економіка України може підскочити одразу на 5,1%, проте зростання може стримати вимога МВФ про фіскальну консолідацію.

За оцінками JP Morgan, середньорічний курс гривні в поточному році складе 27,2 грн/$, в наступному — 27,2 грн/$, курс на кінець року — відповідно 28,5 грн/$ і 29,5 грн/$.

Такі оцінки побудовані на прогнозі скорочення дефіциту поточного рахунку до 0,5% ВВП в цьому році, тому що очікуване падіння цін на нафту набагато більше, ніж падіння цін на метали. У той же час аналітики вказують на такий негативний фактор, як скорочення переказів, оцінюючи його приблизно в 50% в період з лютого по липень, особливо істотно — в березні-квітні.

Відповідно до прогнозу, валютні резерви скоротяться в 2020 році приблизно до $19 млрд, в основному через великі платежі за державним зовнішнім боргом на суму $8,3 млрд, включаючи відсотки.

Аналітики оцінюють дефіцит фінансування приблизно в $6,6 млрд в поточному році, проте очікують чистий приплив в 2021 році $5 млрд, що дозволить відновити резерви до $24 млрд. Ці розрахунки побудовані на прогнозі, що МВФ в цьому році виділить Україні $2,5 млр, а ЄС — 0,5 млрд євро.

"Без МВФ і іншого офіційного фінансування розрив у фінансуванні був би дійсно великим, ймовірно, набагато більшим від $10 млрд", — відзначають в JP Morgan.

Згідно з прогнозом, дефіцит держбюджету в цьому році буде збільшено до 4,7% ВВП, інфляція незначно зросте до 4,6%, а номінальний ВВП складе 4 трлн грн.

Нагадаємо: