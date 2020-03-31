Рада відкрила ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Голосували так: Слуга народу – 206 голосів, Європейська солідарність – 23, Голос – 13, Довіра – 12, Позафракційні – 5, ОПЗЖ – 0, Батьківщина – 0, За майбутнє – 0. Президент Володимир Зеленський знаходився під час фінального голосуванні в залі.

Згідно з оновленою версією документу, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі було однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Крім того, з 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення. В перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.

Передбачене переважне право орендаря на купівлю. Орендар має можливість передати переважне право на придбання ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник.