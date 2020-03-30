Журналісти та видавці України звернулись до Уряду, ВР та Президента

«Саме українські видання місцевої сфери розповсюдження є джерелом інформації для мешканців сіл, міст та райцентрів – а це 66% населення України», – йдеться у спільному зверненні Української асоціації медіа бізнесу, Національної спілки журналістів України та Асоціації незалежних регіональних видавців України до Уряду, Верховної Ради та Президента України.

Щоб забезпечити доступ населення України до професійних медіа як до соціально важливого ресурсу, найбільші журналістські та видавничі об’єднання пропонують наступне:

Внести пресу до переліку товарів, доступ до яких має бути забезпечений через працюючі мережі продуктових магазинів та супермаркетів.

Внести точки роздрібного продажу преси до переліку об’єктів інфраструктури, які мають працювати та забезпечувати інформаційну безпеку в Україні. Більшість кіосків торгують сьогодні також засобами особистої гігієни (маски, антисептики), розміщуються на вулиці, є практично закритими приміщеннями, де контакт продавця та покупця набагато менший, аніж покупця та кассира у супермаркеті.

Відкрити можливість безперебійного перевезення преси від друкарень до точок роздрібного продажу для компаній, які спеціалізуються на пресовій логістиці.

Розширити перелік місць, де може здійснюватися торгівля пресою. Додати пресу до асортименту супермаркетів та аптек.

Отримати від Укрпошти гарантії своєчасної доставки преси передплатникам. Вирішити в оперативному порядку можливість тимчасового (на період дії карантину) зниження тарифу на доставку періодичної преси.

У часи рекордного падіння рекламних доходів усіх медіа та для запобігання припинення виходу медіа - запровадити податкові канікули для редакцій медіа – тимчасово скасувати податок на доходи для працівників редакцій (ПДФО) та ПДВ з продажу преси. Встановити на період дії карантину пільгову оренду для редакцій та для кіосків преси – 1 грн на місяць.

З метою підтримки редакцій місцевих видань – розмістити у газетах місцевої сфери розповсюдження соціальну рекламу за рахунок коштів бюджетів (як національного, так і місцевих), виходячи з вартості 1 грн за один екземпляр тиражу за передплатою. Таким чином передплатники місцевих видань гарантовано отримають достовірну інформацію від Уряду та МОЗ (понад 50% яких – це літні люди в зоні найвищого ризику смертності від корона вірусу). Така дія буде найбільш успішною, бо убезпечить літніх людей, підтримає найбільш вражені кризою місцеві газети та буде дуже ефективною таргетованою комунікацією для Уряду.

«Тільки разом ми здолаємо пандемію, а доступ до якісної інформації дозволить із меншими втратами пройти непрості часи економічної рецесії, які у всіх нас ще попереду», – резюмує лист.

Звернення є відкритим до приєднання.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.