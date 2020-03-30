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Сергій Марченко призначений міністром фінансів

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Верховна Рада з другого разу змогла призначити Сергія Марченка головою Мінфіну.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

За даними "Чесно", Марченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів. До того був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ" у 2015-2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів у Міністерстві охорони здоров’я та входив до складу колегії міністерства. Брав участь у розробці Бюджетного кодексу, що був прийнятий у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.

Закінчив Академію Державної Податкової служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Кандидат економічних наук.

Сергій Марченко Кабінет міністрів
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