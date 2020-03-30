Рада ухвалила за основу закон про банки

За так званий антиколомойський закон проголосувало 267 народних обранців.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Відзначимо, закон є одним з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Раніше Директор МВФ назвала умови, при яких Україна отримає більше грошей за програмою EFF.