Рада ухвалила за основу закон про банки

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2571-2, №2571-3, №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
За так званий антиколомойський закон проголосувало 267 народних обранців.
Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Відзначимо, закон є одним з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.
Раніше Директор МВФ назвала умови, при яких Україна отримає більше грошей за програмою EFF.