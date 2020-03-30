ЄБА підтримує перехід на виплати у безготівковій формі

Системний перехід на безготівкові платежі та виплати є доцільним кроком у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Про це заявили експерти Європейської бізнес асоціації, повідомляє пресслужба ЄБА.

"Експерти Європейської Бізнес Асоціації вважають системний перехід на безготівкові платежі та виплати доцільним кроком у боротьбі з коронавірусною інфекцією, адже це дозволить мінімізувати контакти населення з готівкою. Така позиція та прохання підтримати дану ініціативу НБУ відображена в офіційному зверненні асоціації до Прем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

В ЄБА зазначають, що масштабне розповсюдження СOVID-19 та численні карантинні заходи, що впроваджуються для протидії вірусу, змушують багатьох людей змінювати свої звички, в тому числі й платіжні. Аби знизити ризики інфікування, все частіше споживачі надають перевагу безготівковому виду оплати над готівкою.

"До того ж, в даному контексті все більш актуальними стають деякі пропозиції асоціації до програми Держава у смартфоні. Зокрема, підтримка ініціативи BankID, що дозволяє відкрити банківський рахунок зі смартфону без обов’язкової фізичної присутності клієнта для ідентифікації, а також можливість здійснення платежів віддалено усіма доступними платіжними інструментами та формами, враховуючи кошти, що були сплачені в рахунок надання телекомунікаційних послуг", - зауважили в ЄБА.

Хоча точно не відомо, скільки новий коронавірус може жити на поверхні банкнот, у Всесвітній організації здоров’я припускають, що вірус може залишатися на грошах впродовж декількох днів та рекомендують уникати дотиків до обличчя та ретельно мити руки після контакту з готівкою.

Також деякі дослідження демонструють, що коронавіруси можуть жити на інших видах поверхонь протягом 4-5 днів, а в деяких випадках до 9 днів.