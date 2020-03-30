Український бізнес на карантині може не платити за оренду 

В цілому законопроєкт №3275 підтримали 312 депутатів.

У законопроєкті повідомляється, що якщо через карантин орендатор приміщення зазнає обмежень в можливості використовувати майно, розмір плати не зможе перевищувати виплати орендодавця за землю, податку на майно (відмінне від земельної ділянки) та вартості компослуг протягом карантину.

Ці витрати покладаються на орендатора, як плата за користування майном за відповідний період (пропорційно площі оренди), якщо договором не передбачена його самостійна сплата цих витрат.

Крім того, закон передбачає: