Український бізнес на карантині може не платити за оренду 

Відповідний законопроєкт сьогодні, 30 березня, ухвалив парламент.
В цілому законопроєкт №3275 підтримали 312 депутатів.
У законопроєкті повідомляється, що якщо через карантин орендатор приміщення зазнає обмежень в можливості використовувати майно, розмір плати не зможе перевищувати виплати орендодавця за землю, податку на майно (відмінне від земельної ділянки) та вартості компослуг протягом карантину.
Ці витрати покладаються на орендатора, як плата за користування майном за відповідний період (пропорційно площі оренди), якщо договором не передбачена його самостійна сплата цих витрат.
Крім того, закон передбачає:
- ФОПам на єдиному податку підвищують ліміти: для 1-ї групи - 1 млн, для 2-ї групи - 5 млн, для 3-ї групи - 7 млн.
- Місцева влада може встановлювати податкові знижки за єдиним податком (єдиний податок сплачується до місцевих бюджетів, а не до держбюджету).
- Мораторій на планові перевірки продовжується до 30 червня, а штрафи і пені за ЄСВ - до 31 травня.
- В Трудовий кодекс ввели поняття дистанційної та гнучкий режим робочого часу.
- У Цивільному кодексі продовжили терміни позовної давності і права придбання частки.
- Продовжили терміни за штрафними санкціями, капітального будівництва, проектних і дослідницьких робіт, а також гарантійні терміни для товарів.
- Суми, спрямовані на боротьбу з Ковід-19, звільняються від податку на прибуток і можуть включатися в податкову знижку.
- Ліки та засоби для боротьби з вірусом звільняються від ПДВ. Перелік визначає Кабмін.
- Встановлюється нульовий акциз для виробництва спирту для антисептиків.