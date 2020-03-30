Парламент не зміг ухвалити закон про зміни в держбюджеті у рамках боротьби з коронавірусом

Верховна Рада не прийняла за основу закон №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Так, за прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепа. Його направлення на доопрацювання у профільний комітет підтримали 273 парламентарія

Законопроєкт №3279 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2020 рік", зокрема, передбачає зменшення доходів з 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

При цьому, передбачено збільшення видатків - із 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Відповідно до чинного законодавства, на 31 грудня 2020 року граничний обсяг держборгу визначений в сумі 2045,148 млрд грн, у законопроєкті його пропонують збільшити до 2386,791 млрд грн.

Законопроєкт також передбачає створення Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Передбачений в документі обсяг фінансування фонду – 97,1 млрд грн.