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Велику приватизацію поставили на "паузу"

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Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Про це написав глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

"В умовах світової економічної турбулентності, викликаної епідемією COVID-19, поки приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єкти великої приватизації і державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - написав Сенниченко.

За словами голови Фонду Держмайна, політичний курс на приватизацію і залучення інвестицій в економіку України залишаються незмінними: не стратегічні об'єкти і надлишкове майно повинні бути передані на чесних і конкурентних аукціонах компетентним інвесторам.

"Проводяться аудити і розробка маркетингових матеріалів для швидкого виставлення на аукціони об'єктів відразу після подолання кризи", - зазначив голова ФДМ.

Він також повідомив, що мала приватизація буде продовжена. "Під час недовіри до світових валют і волатильності на фінансових ринках приватизація невеликих об'єктів нерухомості - це можливість для простих українців зберегти заощадження і одночасно зробити інвестицію в свою країну", - написав Сенниченко.

Зазначимо, що "пауза" у великій приватизації буде передбачена відповідними нормами законодавства.

Раніше, Фонд держмайна запустив  новий сайт приватизації.

велика приватизація Дмитро Сенниченко
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