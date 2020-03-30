Тромб жорсткого карантину вже зупинив кровотік…

Володимир Чеповий

Житловий пасив: чи варто сьогодні купувати…

Вікторія Берещак

Зали очікування: що буде з нерухомістю…

Назар Бенч

Удар по гальмах: Наслідки від подолання…

Вікторія Черкач

Криза – унікальна можливість для влади…

Грігол Катамадзе

Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

Як бізнесу убезпечити себе на час…

ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

30
Пн., бер.
wooman
corona-top-2020

Майже всі промислові підприємства Китаю відновили нормальний цикл роботи

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Нормальний виробничий цикл відновлено на 98,6% базових промислових підприємствах Китаю в результаті того, що поширення коронавірусу в країні поставлено під контроль.

Про це заявив журналістам заступник міністра промисловості та інформаційних технологій КНР Сін Гобін, повідомляє Інтерфакс.

Він зазначив, що майже 90% робітників і службовців цих підприємств вже повернулися на робочі місця. Одночасно на 76% відновилася робота підприємств малого і середнього бізнесу, зростають темпи роботи на будівельних об'єктах, заявив чиновник.

Разом з тим Гобін підкреслив, що пандемія коронавірусу негативно вплине на зовнішню торгівлю Китаю.

«Розширення поширення інфекції в глобальному масштабі неминуче відіб'ється на виробничому ланцюжку, ланцюжку поставок і зовнішній торгівлі Китаю», — сказав він 30 березня.

Чиновник зазначив, що у січні-лютому поточного року обсяг китайської зовнішньої торгівлі скоротився на 9,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі експорт — на 15,9%.

У зв’язку з подальшим поширенням пандемії коронавірусу «ситуація з імпортом і експортом в нашій країні може ще більше погіршитися», констатував заступник міністра, додавши, що в зв’язку з цим «необхідно уважно стежити за розвитком ситуації і бути готовим до швидкого реагування».

 

Китай коронавірус
wooman