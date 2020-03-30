Майже всі промислові підприємства Китаю відновили нормальний цикл роботи

Нормальний виробничий цикл відновлено на 98,6% базових промислових підприємствах Китаю в результаті того, що поширення коронавірусу в країні поставлено під контроль.

Про це заявив журналістам заступник міністра промисловості та інформаційних технологій КНР Сін Гобін, повідомляє Інтерфакс.

Він зазначив, що майже 90% робітників і службовців цих підприємств вже повернулися на робочі місця. Одночасно на 76% відновилася робота підприємств малого і середнього бізнесу, зростають темпи роботи на будівельних об'єктах, заявив чиновник.

Разом з тим Гобін підкреслив, що пандемія коронавірусу негативно вплине на зовнішню торгівлю Китаю.

«Розширення поширення інфекції в глобальному масштабі неминуче відіб'ється на виробничому ланцюжку, ланцюжку поставок і зовнішній торгівлі Китаю», — сказав він 30 березня.

Чиновник зазначив, що у січні-лютому поточного року обсяг китайської зовнішньої торгівлі скоротився на 9,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі експорт — на 15,9%.

У зв’язку з подальшим поширенням пандемії коронавірусу «ситуація з імпортом і експортом в нашій країні може ще більше погіршитися», констатував заступник міністра, додавши, що в зв’язку з цим «необхідно уважно стежити за розвитком ситуації і бути готовим до швидкого реагування».