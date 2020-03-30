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Для ФОПів хочуть збільшити ліміти

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Народні депутати пропонують збільшити ліміти доходів для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп.

Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Так, для ФОПів першої групи максимальний розмір річного доходу пропонується збільшити з 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень.

Для ФОПів другої групи нардепи хочуть збільшити ліміт з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.

 

Верховна Рада ФОПи
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