Тромб жорсткого карантину вже зупинив кровотік…

Володимир Чеповий

Житловий пасив: чи варто сьогодні купувати…

Вікторія Берещак

Зали очікування: що буде з нерухомістю…

Назар Бенч

Удар по гальмах: Наслідки від подолання…

Вікторія Черкач

Криза – унікальна можливість для влади…

Грігол Катамадзе

Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

Як бізнесу убезпечити себе на час…

ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

30
Пн., бер.
wooman
corona-top-2020

Винну основу сидру Somersby перероблятимуть на засіб для дезінфекції

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Carlsberg Group безоплатно передала заводу міцних спиртних напоїв на острові Фюн великий обсяг винної основи сидру Somersby. Сировину буде перероблено на засіб для дезінфекції рук.

На тлі поширення COVID-19 і боротьби з ним багато данських компаній об’єднали зусилля з метою ліквідації дефіциту засобів для дезінфекції в Данії. Одна з таких компаній — Carlsberg Group, частиною якої є Carlsberg Ukraine.

На початку цього тижня данська влада проінформувала про те, що запаси засобів індивідуального захисту, зокрема спирту для дезінфекції шкіри рук, стрімко скорочуються. У відповідь Carlsberg Group передала приблизно 17,2 тисячі літрів винної основи, що містить 16% алкоголю, заводу міцних спиртних напоїв «Нюборг». На «Нюборзі» винна основа пройде процедуру дистиляції. Одержану внаслідок дистиляції сировину буде відправлено на підприємство "Гундаль".

"Гундаль" вироблятиме кінцевий продукт ─ спирт для дезінфекції шкіри рук. Підприємства не отримають при цьому жодного прибутку.

З переданої партнерам винної основи Somersby буде вироблено до 2000 літрів спирту для дезінфекції рук, який данські заклади охорони здоров’я зможуть використовувати під час лікування хворих у всій країні для профілактики поширення вірусу.

Антивірус Somersby
wooman