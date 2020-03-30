Винну основу сидру Somersby перероблятимуть на засіб для дезінфекції

Carlsberg Group безоплатно передала заводу міцних спиртних напоїв на острові Фюн великий обсяг винної основи сидру Somersby. Сировину буде перероблено на засіб для дезінфекції рук.

На тлі поширення COVID-19 і боротьби з ним багато данських компаній об’єднали зусилля з метою ліквідації дефіциту засобів для дезінфекції в Данії. Одна з таких компаній — Carlsberg Group, частиною якої є Carlsberg Ukraine.

На початку цього тижня данська влада проінформувала про те, що запаси засобів індивідуального захисту, зокрема спирту для дезінфекції шкіри рук, стрімко скорочуються. У відповідь Carlsberg Group передала приблизно 17,2 тисячі літрів винної основи, що містить 16% алкоголю, заводу міцних спиртних напоїв «Нюборг». На «Нюборзі» винна основа пройде процедуру дистиляції. Одержану внаслідок дистиляції сировину буде відправлено на підприємство "Гундаль".

"Гундаль" вироблятиме кінцевий продукт ─ спирт для дезінфекції шкіри рук. Підприємства не отримають при цьому жодного прибутку.

З переданої партнерам винної основи Somersby буде вироблено до 2000 літрів спирту для дезінфекції рук, який данські заклади охорони здоров’я зможуть використовувати під час лікування хворих у всій країні для профілактики поширення вірусу.