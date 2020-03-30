За добу в Україні зафіксовано 62 нових випадки коронавірусу

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що зафіксовано 11 летальних випадків, шість пацієнтів одужали.

Коронавірусна інфекція виявлена у Вінницькій — 23 випадки, у Волинській — 2, в Дніпропетровській — 8, в Донецькій — 6, в Житомирській — 5, в Закарпатській — 1, в Запорізькій, — 11, в Івано-Франківській — 41, у Кіровоградській — 4, в Київській — 49, у Львівській — 6, в Луганській — 2, в Одеській — 8, в Полтавській — 1, в Рівненській — 11, у Сумській — 9, в Тернопільській — 60, в Харківській — 1, в Херсонській — 1, в Хмельницькій — 2, в Чернівецькій — 57, у Черкаській — 50, у Чернігівській — 2 і в Києві 102 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.